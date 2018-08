Cambridge Analytica fecha portas após polémica

02 Maio 2018 às 19:32 Facebook

A empresa britânica de análise de dados digitais Cambridge Analytica anunciou, esta quarta-feira, que vai encerrar na sequência do escândalo que envolveu o Facebook e a utilização de dados para a manipulação dos resultados das eleições norte-americanas.

A notícia está a ser avançada pela Europa Press e pelo "The Wall Street Journal".

A sociedade de consultoria britânica Cambridge Analytica está acusada de ter recuperado dados de 87 milhões de utilizadores do Facebook, sem o seu consentimento, para elaborar um programa informático destinado a influenciar o voto dos eleitores, nomeadamente nas eleições que ditaram a nomeação de Donald Trump para a Casa Branca, e no referendo sobre o Brexit (processo de saída do Reino Unido da União Europeia).