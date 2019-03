Camião atropela multidão na Guatemala e faz 32 mortos

Sandra Alves Hoje às 08:59 Facebook

Pelo menos 32 pessoas morreram, na quarta-feira à noite, na Guatemala, depois de serem atropeladas por um veículo pesado. Condutor fugiu.

O camião atingiu um grupo de pessoas estava na estrada de Nahualá, Sololá, para auxiliar uma outra pessoa que tinha sido atropelada por um automóvel, segundo disse Cecilio Chacaj, porta-voz dos bombeiros locais, citado pela agência Reuters.

Há pelo menos 32 vítimas mortais e nove feridos que foram transportados para o hospital em estado crítico, indicou o ministro da saúde Carlos Soto, em declarações a uma rádio local.

O governo da Guatemala divulgou um comunicado no qual "lamenta profundamente a tragédia" e declara "três dias de luto nacional em memória das vítimas".

O presidente, Jimmy Morales, também já expressou o seu pesar nas redes sociais. "Com grande pesar, lamento a tragédia que ocorreu no município de Nahualá, em Sololá. No momento estamos coordenando ações para dar todo o apoio às famílias das vítimas. Minhas profundas condolências", lê-se na mensagem do presidente.