Camião e motorista português apanhados com mais de um tonelada de droga

Três pessoas, incluindo um cidadão português, foram detidas numa operação contra o tráfico de droga da Guardia Civil da Andaluzia, Espanha.

Os detidos, um cidadão português de 51 anos, um marroquino e um espanhol acompanhavam um carregamento de 1,2 toneladas de haxixe, que teria como origem um pavilhão industrial em Sevilha e destino no norte da Europa. Segundo relatos dos meios de comunicação espanhola, a operação começou em outubro com a vigilância de um armazém suspeito na zona industrial de Bollullos de la MItación.

Em data não revelada, mas que se presume ter sido nos últimos dias, a operação desencadeou-se com a saída do local de um camião de matrícula portuguesa, que seguia um outro veículo à sua frente, para detetar eventuais operações policiais. Os dois veículos foram intercetados já na província de Córdoba, tendo sido encontrado um carregamento de droga disfarçado em sacos com material plástico, revela o jornal "ABC".

O detido de nacionalidade portuguesa foi identificado como H. J. G. R., de 51 anos.