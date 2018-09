Camionista português morre na estrada em Espanha

JN 05 Junho 2018 às 11:58 Facebook

Um cidadão português morreu, esta terça-feira, na sequência de uma colisão frontal entre dois veículos pesados, na estrada nacional N-II, no município espanhol de Pina de Ebro, Saragoça, Espanha. A vítima tem 24 anos e morava em Braga.

O acidente aconteceu cerca da meia-noite e meia (hora local), quando dois pesados de mercadorias colidiram, informou o governo de Aragão, citado pela agência Europa Press.

A vítima mortal, que conduzia um dos veículos e morreu no local, tem nacionalidade portuguesa, confirmou o JN junto de fonte do Gabinete do Secretário de Estado, que acrescentou que "os serviços consulares já estão em contacto com um familiar, tendo sido disponibilizado apoio consular".

O condutor do outro pesado, que tombou na estrada, ficou gravemente ferido.

Ambas as vítimas foram desencarceradas pelos bombeiros de Saragoça, que acorreram ao local juntamente com a Guardia Civil.