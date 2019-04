Camionista português morre num acidente em Espanha

Emília Monteiro Hoje às 14:53 Facebook

Um camionista português morreu, esta madrugada, em Espanha após o despiste do camião que conduzia.

Funcionário de uma empresa de transportes de Lisboa, tinha 45 anos e terá tido morte imediata. Ficou ainda ferido um homem de 37 anos que também viajava no camião.

De acordo com as autoridades da Extremadura, o acidente ocorreu no acesso à A5, em Guadajira, Badajoz.

Ao que tudo indica, viatura transportava tomates e viajava desde Almeria para o Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL), na capital.