Canalizador faz-se passar por ginecologista e engana hospital

O canalizador Anton Yarin, de 31 anos, fingiu durante vários dias ser médico no hospital de Pervouralsk, na Rússia. As imagens do homem, casado e com um filho, a divagar pelo hospital foram agora publicadas.

Segundo Nikolay Shaydurov, médico do hospital da cidade de Pervouralsk, o homem tinha sido contratado pelo hospital para resolver um problema nas canalizações e, depois de fazer o trabalho, sem que ninguém se tenha apercebido, roubou as roupas de médico e apresentou-se no hospital como sendo o novo ginecologista.

"Ele estava confiante, conhecia muito bem a planta do hospital e os nomes de quase todos os médicos. Andou pelo hospital de bata fazendo-se passar por um médico qualificado", disse Nikolay, adiantando que o homem conhecia bem o hospital uma vez que já tinha estado internado lá.

O hospital já apresentou queixa, mas não divulgou detalhes sobre a forma como tratou as pacientes, nem os exames envolvidos, contudo uma fonte do hospital disse que "nenhuma paciente se queixou da qualidade do tratamento".

A polícia e o hospital ainda estão a apurar o que se passou e o que originou a grande falha de segurança. O falso médico ainda não foi detido.