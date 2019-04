Candidato da oposição na Turquia proclamado vencedor em Istambul

Hoje às 17:23 Facebook

O candidato do opositor Partido Republicano Popular (CHP, social-democrata) foi proclamado vencedor das eleições municipais em Istambul, apesar do recurso do partido do Presidente Recep Tayyip Erdogan na terça-feira.

O novo presidente da câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, recebeu hoje da Alta Comissão Eleitoral o documento relativo ao seu mandato, indicou o CHP.

O Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP, no poder) pretende que seja realizada uma nova votação em Istambul a pretexto de que a de 31 de março registou "irregularidades".

"Ekrem Imamoglu obteve o seu mandato. Vamos todos deslocar-nos à câmara municipal", anunciou o deputado do CHP Engin Altay, dirigindo-se a dezenas de partidários concentrados junto ao edifício onde funciona a autoridade eleitoral.

A autarquia de Istambul, a maior cidade do país, era controlada há 25 anos por eleitos do movimento islamita. Recep Erdogan foi antes presidente desta câmara municipal.

Segundo os resultados provisórios das eleições municipais, o AKP foi o partido mais votado a nível nacional, mas sofreu um amargo revés perdendo as câmaras da capital, Ancara, e de Istambul.

O partido presidencial apresentou vários recursos junto da autoridade eleitoral, que levaram a uma recontagem parcial dos votos, sobretudo dos cerca de 300.000 considerados nulos no dia da votação.