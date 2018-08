Cangurus atacam turistas com comida na Austrália

03 Maio 2018 às 17:23 Facebook

Twitter

Os milhares de turistas que, todos os dias, visitam o parque de cangurus na localidade de Morisset, na cidade de Lake Macquarie, em Nova Gales do Sul, Austrália, leem um cartaz, à entrada do local, que os avisa para não alimentarem os cangurus.

Além de a alimentação humana poder fazer mal à saúde dos marsupiais, os cangurus são "animais não domesticados que podem causar ferimentos" a quem os tenta alimentar, alerta o aviso escrito que parece não ser suficiente para afastar turistas curiosos e ávidos de fotografias.

Acontece que, com o passar dos anos, cada vez mais pessoas têm dado entrada nos hospitais com lesões corporais provocadas pelos animais. A crescente preocupação em torno do caso levou o político local Greg Piper, antigo autarca de Lake Macquarie, a reivindicar ação urgente para conter o fenómeno e educar os turistas. "Os cangurus são engraçados mas também são capazes de ferir", disse à BBC, acrescentando que "as pessoas não percebem que estes são animais selvagens e que têm de ser tratados como tal".

Greg Piper, que apelou ao município a colocação de avisos em vários idiomas, culpa, em parte, a cultura de exacerbação nas redes sociais, onde todos os dias são publicadas fotografias com os animais. Segundo o deputado, há, aliás, vários artigos na Internet a darem conta dos melhores sítios onde ir para conseguir a selfie perfeita com um canguru.

Se, por um lado, há quem a consiga, por outro, há quem vá parar ao hospital a tentar. De acordo com o "Newcastlle Herald", um ataque recente de deixou hospitalizado um turista que teve de receber 17 pontos na cara. E o dono de um serviço de shuttle local, o Kroosn Shuttle Service, que leva cerca de 500 pessoas, por semana, até ao parque, garante já ter assistido a "inúmeros" ataques de cangurus. A mesma empresa de transportes publicou, no Facebook, fotografias de ferimentos causados pelos animais, e apelou aos turistas a abandonarem a prática.