Canábis vendida nas ruas de Madrid contém vestígios fecais

Um grupo de investigadores analisou uma amostra de canábis vendida nas ruas da capital de Espanha. Os especialistas destacam a quantidade elevada de vestígios fecais encontrados no material analisado.

Traços da bactéria E.Coli e do fungo Aspergillus foram encontrados por analistas que examinaram 90 amostras de canábis vendida nas ruas de Madrid, explica a BBC.

As amostras embrulhadas em "bolotas" de plástico foram analisadas por especialistas da Universidade Complutense de Madrid, num projeto de investigação liderado por José Manuel Pérez.

O material analisado foi comprado aos "dealers" que operam nas ruas da capital e em alguns locais nos subúrbios da capital. O objetivo passava por perceber os efeitos que o consumo destes estupefacientes poderia ter nos humanos.

Resultados alarmantes

Entre os resultados, ao jornal "El País", os cientistas apresentaram dados alarmantes. Cerca de 93% das amostras em forma de bolota continham níveis perigosos da bactéria E.Coli. Cerca de 10% do material recolhido continham também Aspergillus, um fungo perigoso que pode causar sérios problemas de saúde.

A maioria das amostras revelou não ser adequada para o consumo. Mas houve um outro dado que deixou a equipa de investigadores intrigada. É que 40% da amostra recolhida continha vestígios de fezes.

De acordo com os investigadores, este resultado pode ser justificado pela forma como a droga entra no país. A canábis é embrulhada em pequenos sacos de plástico que depois são engolidos pelos traficantes. Para as expelir via retal, os indivíduos tomam laxantes. O material é depois colocado à venda nas ruas.