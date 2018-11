Cão ataca dono que ia bater na mulher

Hoje às 21:08 Facebook

O cão de um casal terá atacado o dono para evitar que a dona sofresse maus-tratos. O caso aconteceu na cidade espanhola de Terragona.

De acordo com o espanhol "La Vanguardia", que cita a Guardia Urbana de Tarragona, o animal mordeu o homem no nariz e no antebraço direito. Segundo a versão da mulher, que alegou ser vítima de violência física e psicológica por parte do companheiro há cerca de um ano, o cão atacou o dono para impedi-lo de violentar a mulher, depois de uma discussão entre ambos.

Apercebendo-se da situação, os vizinhos ligaram para as autoridades, que acorreram ao local. A mulher, que apresentava lesões no rosto quando as forças de segurança chegaram ao local, foi acompanhada pela Polícia ao hospital, onde recebeu assistência.

O homem, de 25 anos, que ficou com ferimentos causados pelas mordidas do cão, foi detido como suposto autor de um crime de maus-tratos e também foi assistido no hospital.