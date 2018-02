Cão baleado três vezes ao proteger o dono de 16 anos de assaltantes

Hoje às 12:00 Facebook

Twitter

Um pastor alemão de dois anos, chamado Rex, está a ser encarado como herói depois de ter enfrentado um grupo de indivíduos que assaltava a casa dos donos, onde só estava um rapaz de 16 anos, em Des Moines, Washington, EUA.

Segundo o canal de televisão local Q13fox, que cita as declarações do rapaz à polícia, Javier escondeu-se num armário, no piso de cima da residência, e ligou para o 911 (equivalente ao 112) mal se apercebeu que a casa estava a ser invadida por vários homens. De acordo com os relatos, o jovem ainda se agarrou ao cão mas o animal não demorou a descer as escadas e encarar os assaltantes.

"Comecei a ouvir muitos latidos, muitos latidos e, a certa altura, um dos indivíduos gritou que o cão lhe tinha mordido", disse Javier Mercado. Depois do ataque de Rex, um dos homens baleou o animal três vezes, atingindo-o no pescoço e nas pernas.

"O meu cão chorava depois de cada tiro. Foi a pior coisa de sempre", lamentou, acrescentando que os suspeitos saíram de casa ao ouvirem as sirenes da Polícia.

A família, proprietária da habitação assaltada, disse à imprensa local estar eternamente grata pelo ato do animal: a mãe de Javier, Julia Cadena, descreveu Rex como um "anjo de quatro patas".

O Rex está agora a receber assistência médica num hospital veterinário na cidade de Renton, em Washington. Os donos do animal criaram, na plataforma GoFundMe, uma angariação de fundos para recolherem dinheiro para fazer face aos custos associados ao tratamento do cão. Julia Cadena, que tinha o valor de 10 mil dólares (pouco mais de oito mil euros) como objetivo, conseguiu angariar mais de o dobro.