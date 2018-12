Cão de Bush deitado ao lado do caixão emociona a Internet

Hoje às 15:14 Facebook

Twitter

Uma fotografia em que se vê Sully, o cão de George H. W. Bush, antigo presidente dos EUA que faleceu no fim de semana, deitado ao lado do caixão do dono está a ser amplamente partilhada nas redes sociais.

George H. W. Bush era acompanhado para quase todo o lado por um labrador amarelo, treinado para ser o assistente no antigo presidente dos EUA, que passou a viver com aquele presidente desde que a mulher morreu, há seis meses. Durante o velório de Bush, o cão deitou-se ao lado do caixão, como se estivesse de luto.

O momento foi captado numa fotografia partilhada no Instagram por Jim McGrath, que trabalhou como porta-voz de Bush. "Missão cumprida", escreveu.

A imagem rapidamente se tornou viral nas redes sociais e até o filho de George Bush, George W. Bush, que também foi presidente dos EUA, partilhou a imagem, explicando que o animal vai agora ajudar outros veteranos de guerra.