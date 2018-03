Cão espera há quatro meses à porta do hospital em que o dono morreu no Brasil

Hoje às 10:34 Facebook

Um cão que pertencia a um homem que, entretanto, foi morto à facada numa discussão, permanece, há quatro meses, à porta de um hospital no Brasil, onde o viu pela última vez.

O homem em questão tinha 59 anos e morava numa rua de Novo Horizonte, no Brasil. Segundo noticiou o site brasileiro G1, em finais de outubro do ano passado, o sem-abrigo terá tido uma discussão com um colega, de 35 anos, que acabou por esfaqueá-lo no peito. A polícia prendeu o autor e a vítima foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Não se sabe se é por lealdade, amor, ou necessidade, mas a verdade é que o cão do homem esfaqueado seguiu a ambulância até à porta do hospital, a Santa Casa de Novo Horizonte, e lá permanece até hoje.

O cão não tem nome, mas recebe todos os dias carinho, água e ração dos funcionários da Santa Casa e, segundo escreve o G1, durante toda a espera, nunca tentou entrar no hospital, ficando apenas a olhar para o interior. Durante algumas horas do dia, o cão sai para passear, pensam os funcionários, em busca de mais comida, mas volta sempre ao mesmo local: um tapete em frente à receção.

Uma das pessoas que passou pelo hospital e que se comoveu com a situação, publicou um post no Facebook a contar a história do animal e recebeu vários comentários de pessoas que mostravam vontade de o adotar.

Houve até uma moradora da zona que tentou levar o cão para o canil, mas não demorou muito tempo para que ele voltasse novamente ao sítio habitual.