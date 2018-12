Cão esperou em casa pelos donos quatro semanas após fogos na Califórnia

Hoje às 19:47 Facebook

Um cão, em Paradise, na Califórnia, esteve quatro semanas à espera dos donos, que fugiram de casa depois dos violentos fogos que em novembro assolaram aquela região.

Segundo avança a "Fox News", o animal, um labrador chamado Madison, foi deixado para trás depois de os donos terem fugido de casa sem encontrar o cão.

"Os donos do Madison não conseguiram encontrá-lo quando o fogo começou. Quando finalmente conseguiram regressar a casa, o Madison estava lá à espera deles como se fosse para proteger a casa", pode ler-se numa página de apoio a animais da Califórnia.

O animal foi alimentado, até ao regresso dos donos por Shayla Sullivan, uma ativista pelos direitos dos animais, que também já tinha encontrado o irmão deste cão.

O encontro com os donos aconteceu na sexta-feira e nas redes sociais não faltam comentários a elogiar a atitude do animal e da equipa de resgate que o encontrou.

O incêndio mais mortífero da história da Califórnia, designado de "Camp Fire", que devastou o norte deste estado durante mais de duas semanas, foi controlado a "100%", no final de novembro. Pelo menos 87 pessoas morreram no incêndio. A Califórnia, vítima de seca crónica há vários anos, registou vários grandes incêndios no último ano.