"Cão mais fofo do mundo" morreu de desgosto pela perda de melhor amigo

Hoje às 10:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Boo, uma estrela das redes sociais apelidado de "cão mais fofo do Mundo", morreu de desgosto, um ano depois de ter perdido o melhor amigo, Buddy.

"É com a tristeza mais profunda que queria partilhar que Boo faleceu durante o sono esta manhã e nos deixou para se juntar ao seu melhor amigo, Buddy", lê-se na página de Facebook do "cão mais fofo do Mundo".

Segundo os donos, Boo nunca recuperou da morte do melhor amigo, outro cão chamado Buddy. "Acreditamos que ficou com o coração literalmente destroçado quando Buddy nos deixou", dizem.

Boo, um cão da raça Lulu da Pomerânia, e o amigo viveram juntos durante 11 anos, até à morte de Buddy, em setembro de 2017, aos 14 anos.

"Temos a certeza que Buddy foi o primeiro a acolhê-lo do outro lado da ponte arco-íris e que os dois estão muito entusiasmados", lê-se na página oficial do Facebook.

Boo, de 12 anos, era uma estrela das redes sociais, com mais de 16 milhões de seguidores. Tem um livro publicado, "Boo - a vida do cão mais fofo do mundo" e apareceu várias vezes na televisão.