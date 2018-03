Caravana eleitoral de Lula da Silva atingida por tiros

Hoje às 00:53 Facebook

Twitter

Dois autocarros da caravana eleitoral do antigo presidente brasileiro Lula da Silva foram atingidos, esta terça-feira, por três tiros, que não fizeram feridos.

Segundo uma mensagem publicada no Twitter oficial da candidatura de Lula às presidenciais, os veículos, em que seguiam jornalistas e apoiantes do antigo governante, percorriam sem escolta policial o percurso entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul.

Lula da Silva, que encerra a sua campanha no sul do país para as eleições presidenciais de outubro, foi presidente de Brasil entre 2003 e 2010.

O antigo chefe de Estado foi condenado a 24 de janeiro, em segunda instância, a 12 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ambos associados ao escândalo envolvendo a petrolífera estatal Petrobras.