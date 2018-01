Carnaval carioca mostra um ar da sua graça

Hoje às 01:22 Facebook

Músicos das 13 mais importantes escolas de samba do Rio de Janeiro desfilaram no sábado ao longo da praia de Copacabana num evento para promover o turismo e numa antecipação do famoso Carnaval do Rio, em fevereiro.

As secções de percussão de cada escola, juntamente com diversos dançantes participaram no primeiro "Encontro de Samba". Os participantes reuniram-se num palco instalado frente ao Copacabana Palace Hotel e atuaram em conjunto com a Orquestra Sinfónica Petrobras, numa fusão de samba com música erudita.

Diversos intérpretes do samba, onde se incluíam Alcione e Martinho da Vila, participaram na celebração e perante milhares de pessoas.