Carne da empresa Magrudis apreendida por precaução

Uma "pequena quantidade de carne" da empresa Magrudis que foi comercializada como marca branca foi apreendida "de forma preventiva", informaram esta sexta-feira a Câmara Municipal de Sevilha e a Junta da Andaluzia.

Produtos da empresa Magrudis estão na origem de um surto de listeriose em Espanha que foi detetado em 15 de agosto e já afetou 186 pessoas, provocou pelo menos um morto e levou a hospitalização de 99 pessoas. Entre os hospitalizados estão 31 mulheres grávidas.

O produto comercializado como marca branca foi distribuído pela empresa Martínez León, da cidade de Brenes, que agora será analisada para ver se está contaminada, explicou o delegado do Consistório de Saúde de Sevilha, Juan Manuel Flores, e o vice-diretor-geral de Proteção à Saúde do Conselho, Jesús Peinado.

Juan Flores indicou também que as análises "preliminares" efetuadas em todos os produtos Magrudis, em Sevilha, onde teve origem o surto de listeriose, testaram a existência da bactéria nas especialidades de lombo com xerez e lombo com pimenta.

As análises foram realizadas em 20 de agosto e ainda não existem resultados.

Os serviços municipais foram informados em 21 de agosto que um comerciante de Brenes poderia estar a vender carne contaminada.

As autoridades municipais verificaram que a empresa Martínez León estava fechada para férias, embora conseguissem contactar alguns dos seus funcionários, que ajudaram os inspetores a entrar nas instalações na manhã de hoje retendo o lote "pequeno" de carne da empresa Magrudis comercializada com um rótulo branco.

Os clientes que poderiam ter recebido esta carne também foram identificados.

Jesús Peinado explicou que a investigação para esclarecer a origem da contaminação da carne "não é fácil ou rápida".

Entretanto a associação Facu-Consumidores em Ação apresentou hoje uma queixa contra a empresa Magrudis SL, por um possível crime contra a saúde pública.

Em Portugal, a Direção Geral de Alimentação e Veterinária esclareceu na quarta-feira que a carne contaminada com a bactéria 'Listeria monocytogenes' da marca "La Mechá" e os produtos com origem no fabricante (Magrudis) espanhol, não são comercializados em território português.

A listeriose é uma infeção causada pela bactéria 'Listeria monocytogenes', habitualmente associada ao consumo de alimentos contaminados. De acordo com informação disponível no 'site' SNS24 do Serviço Nacional de Saúde, a listeriose pode causar febre, calafrios, dores musculares, enjoo, vómitos, diarreia.

A Direção Geral de Alimentação e Veterinária alerta os viajantes que tenham como destino as regiões de Madrid e Andaluzia, para a necessidade de adoção de medidas preventivas, nomeadamente a eliminação de produtos da marca que eventualmente possam ter adquirido.