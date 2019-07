Carregador de bateria em chamas obriga avião a aterrar de emergência em Boston

Hoje às 19:43 Facebook

Um incêndio que deflagrou a bordo de um avião da Virgin Atlantic, que fazia a ligação entre Nova Iorque e Londres, forçou o piloto a fazer uma aterragem de emergência em Boston. Na origem do fogo, terá estado um carregador de bateria externo.

O incidente aconteceu na quinta-feira à noite (hora local) e não provocou vítimas. De acordo com o "The Guardian", todos os 217 passageiros que seguiam no aparelho, com destino ao aeroporto londrino de Heathrow, foram retirados em segurança depois de a aeronave ter aterrado na cidade norte-americana de Boston, no Estado de Massachusetts.

De acordo com a Polícia estadual, citada pelo jornal britânico, a tripulação extinguiu as chamas, alegadamente causadas por um carregador de bateria defeituoso que estava dentro do Airbus A330. O dispositivo foi encontrado pelos agentes que examinaram o avião, entre as almofadas de um assento, que tinha incendiado.

"A investigação preliminar sugere que se tratou de uma bateria de aparência semelhante à de um carregador de telefone externo [powerbank]", comunicadou um porta-voz da Polícia.

A Virgin Atlantic, companhia aérea a que o avião pertece, disse estar a "investigar" o caso, acrescentando que "a segurança dos clientes e da equipa é sempre a maior prioridade".

Na sequência do incidente, a companhia remarcou voos ou, em alternativa, acomodação local para os passageiros.