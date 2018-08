Carrinha atropela várias pessoas na China

JN Hoje às 12:06, atualizado às 12:10 Facebook

Uma carrinha atropelou várias pessoas na cidade chinesa de Nanning, esta quinta-feira. Há pelo menos um morto.

O atropelamento ocorreu em frente de um hospital em Nanning, perto da fronteira com o Vietname, esta quinta-feira de manhã.

Imagens reveladas nas redes sociais mostram os corpos de várias vítimas no chão, com profissionais de saúde a prestar auxílio, assim como populares que estavam a passar no local.

A carrinha fora de controlo atingiu várias pessoas e motociclistas e só parou quando colidiu contra um poste. O condutor está a ser interrogado pela polícia.

As causas do atropelamento são ainda desconhecidas.