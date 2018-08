Autoridades londrinas suspeitam de terrorismo no acidente em Westminster

Ivo Neto com LUSA Hoje às 08:14 Facebook

Twitter

Um homem foi detido, esta terça-feira, depois de colidir contra as barreiras de segurança do parlamento em Londres. As autoridades Londrinas estão a analisar o caso, que fez dois feridos, como sendo um incidente relacionado com terrorismo.

A Metropolitan Police, através do Twitter, confirmou o incidente. "Às 7.37, um carro colidiu contra as barreiras de segurança do Parlamento. O condutor foi detido", pode ler-se na publicação.

Na mesma publicação, as autoridades adiantam a existência de feridos.

As ruas junto à Praça do Parlamento de Westminster foram encerradas ao trânsito, enquanto vários veículos da polícia e ambulâncias se deslocaram para o local do acidente, segundo a imprensa britânica, citada pela agência espanhola Efe.

Secção antiterrorista da Scotland Yard assume investigação do incidente em Westminster

A secção antiterrorista da Scotland Yard assumiu a liderança da investigação do incidente em Westminter. "Neste momento, estamos a tratar o caso como um incidente relacionado com terrorismo", disse, citada pela BBC, a Scotland Yard,

"Mesmo que mantenhamos a mente aberta, o comando [da polícia metropolitana] direcionou a investigação sobre o incidente de Westmisnter", que fez dois feridos, afirmou a polícia no 'twitter'.

O homem foi levado para uma esquadra no sul da cidade e a polícia continua a investigar o carro prateado que permanece no local do acidente.

Ao jornal "The Guardian", uma testemunha explicou que o incidente "pareceu intencional". "O carro foi em grande velocidade contra as barreiras. Eu estava do outro lado e ouvi barulho e pessoas a gritar", disse Ewalina Ochab, que explicou que o carro não tinha matrícula.

Nenhum dos feridos no incidente em Londres corre risco de vida

Nenhuma das duas pessoas que ficaram hoje feridas na colisão de um carro contra as barreiras colocadas em frente ao Parlamento britânico corre risco de vida, anunciou a polícia.

Na sequência deste incidente e por questões de segurança foi encerrada estação de metro de Westminster, em Londres, segundo as forças de segurança.

Segundo a Scotland Yard, a estação foi encerrada por um alerta de segurança, tendo o trânsito também sido cortado numa grande área em torno do Parlamento britânico.

O Parlamento Britânico está rodeado com barreiras de segurança. As medidas de segurança em torno do local foram reforçadas depois do ataque na Ponte de Westminster, em março de 2017, quando Khalid Masood matou quatro pessoas ao lançar um veículo contra os pedestres no local, antes de ser abatido pelas autoridades.