Um homem foi detido, esta terça-feira, depois de colidir contra as barreiras de segurança do parlamento em Londres.

A Metropolitan Police, através do Twitter, confirma o incidente. "Às 7.37, um carro colidiu contra as barreiras de segurança do Parlamento. O condutor foi ferido", pode ler-se na publicação.

Na mesma publicação, as autoridades confirmam a existência de feridos.

Para o local deslocou-se uma vasta equipa da polícia. As ruas na proximidade do local do incidente estão fechadas.