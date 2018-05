Carro misterioso pendurado em ponte espanta cidade

Hoje às 11:01 Facebook

Um Honda Civic foi encontrado pendurado numa ponte em Toronto, Canadá, esta quarta-feira, e a polícia está a investigar a inusitada descoberta, para a qual não tem explicação.

De acordo com o jornal "The Guardian", a polícia de Toronto e a população ficaram "perplexos" e "preocupados" ao encontrar um carro pendurado por um cabo numa ponte. Após ter sido encontrado na quarta-feira, a polícia, bombeiros e paramédicos estiveram no local a analisar o Honda Civic.

O veículo não tinha identificação, sendo que não possuía matrícula e algumas janelas e a parte de baixo tinham sido retiradas.

Inicialmente, a polícia pensou que o carro era um adereço para um filme. Contudo, os responsáveis da cidade disseram que nenhuma filmagem terá sido autorizada.

As fotografias partilhadas no Twitter deram origem a diversas teorias desde extraterrestres até partidas de estudantes.

Horas depois de ter sido encontrado, os bombeiros conseguiram trazer o carro com segurança para o chão.

A polícia está a investigar o acontecimento.