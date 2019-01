Menina encontrada após ter sido levada em carro roubado em Londres

Hoje às 18:52 Facebook

A polícia britânica já encontrou a menina romena de 17 meses que, este domingo à tarde, foi levada dentro de um carro roubado ao seu pai, em Newham, Londres.

Segundo as autoridades, o pai da menina encontrou-se com um possível comprador do seu Audi A5, mas o homem entrou no veículo e levou-o, com Maria Tudorica no banco da frente.

O carro já foi encontrado pouco depois, mas só cerca das 20 horas as autoridades deram conta de que Maria estava a salvo, sem divulgar mais pormenores sobre o caso.

O caso despertou um interesse global na história da menina, com populares a organizarem buscas para a encontrarem. "Sinto que renasci", diz o tio de Maria Tudorica à televisão Sky News.