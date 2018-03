Carro vai contra portão do Palácio de Buckingham

Hoje às 16:58 Facebook

Um automóvel embateu, este sábado de madrugada, contra um portão do Palácio de Buckingham, em Londres, onde vive a rainha Isabel II.

Segundo as autoridades, o choque contra a casa real não passou de um acidente rodoviário isolado, não constituindo nenhum ato deliberado de violência ou terrorismo.

De acordo com relatos iniciais, veiculados pela imprensa britânica, o carro acidentado pertencerá à empresa Uber.

Imagens dos momentos que sucederam o ataque foram partilhados nas redes sociais, com alguns internautas a demonstrarem-se receosos com a origem do sinistro.