A história do sem-abrigo que virou conceituado fotógrafo de casamentos

Carsten Schertzer passou a adolescência como sem abrigo mas a paixão pela fotografia definiu-lhe o percurso e tornou-se num conceituado fotógrafo de casamentos, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Aos 15 anos, Carsten Schertzer saiu de casa dos pais para fugir ao ambiente de drogas e criminalidade. Andava pelas ruas e parques do sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Sobrevivia com o dinheiro que ganhava a vender as fotografias que tirava a praticantes de skate com uma pequena máquina fotográfica.

Um amigo que se ia casar, ao ver o talento de Carsten, convidou-o a fotografar o seu casamento. E não tardou a aparecer convite para outros. "No momento em que fotografei o primeiro casamento, decidi que era aquilo que queria fazer", disse o jovem, citado pelo jornal espanhol "El País".

Aos 18 anos, Carsten foi para São Francisco e viveu num carro abandonado. Angariava os clientes num café e a pouco e pouco foi aumentando o seu "portfolio".

Atualmente com 24 anos, Carsten é um conceituado fotógrafo de São Francisco, vencedor de vários prémios. "A fotografia de casamentos deu-me a oportunidade de expressar-me, mas mais importante, tirou-me da rua", confessa.

Agora o seu talento é reconhecido e já viajou por 12 países, mas não esconde o seu passado. "Quando estás constantemente a lutar para sobreviver não tens tempo para a criatividade. Olho o passado com orgulho. A fotografia ensinou-me a ver as coisas não pelo que são mas sim pelo que podem ser. O skate ensinou-me a ser persistente perante os problemas da vida; é sangue, suor e lágrimas; só tens de continuar a tentar, não há outra opção", conclui.