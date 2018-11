Carta inédita revela receios de Einstein antes de os nazis chegarem ao poder

Hoje às 16:45 Facebook

Uma década antes de os nazis chegarem ao poder na Alemanha, o físico Albert Einstein estava já em fuga e com medo do futuro do seu país, segundo uma carta manuscrita agora revelada.

Einstein tinha acabado de saber que o seu amigo de longa data e colega judeu, ministro dos negócios estrangeiros da Alemanha, Walther Rathenau, fora assassinado por extremistas de direita e que a sua própria vida estava em risco.

Então, em 1922, o célebre físico fugiu de Berlim e refugiou-se no norte da Alemanha.

Estão a formar-se tempos económica e politicamente sombrios

A carta manuscrita agora revelada foi escrita nesse momento, dirigida à sua irmã mais nova, Maja, alertando-a sobre os perigos do emergente nacionalismo e antissemitismo, ainda antes de os nazis terem chegado ao poder, em 1933.

A carta, até agora desconhecida, foi apresentada por um colecionador anónimo e deve ir a leilão, na próxima semana, em Jerusalém, com um preço de licitação inicial de 12 mil dólares (cerca de 10 mil euros).

O documento tem data de 1922 e mostra que Einstein estava seriamente preocupado com o futuro da Alemanha, um ano antes de um primeiro golpe dos nazis, falhado, para tentarem chegar ao poder.

"Estão a formar-se tempos económica e politicamente sombrios, fico feliz por me afastar de tudo", escreveu Albert Einstein na carta, presumivelmente remetida quando o físico estava hospedado na cidade portuária de Kiel (no norte da Alemanha).

"A carta revela-nos os pensamentos na mente e no coração de Einstein, num estádio preliminar do terror nazi", disse Meron Eren, coproprietário da empresa que vai levar o documento a leilão.

Einstein escrevia: "Estou bem, apesar do antissemitismo entre os meus colegas alemães. Estou aqui recolhido, sem barulho e sem sentimentos desagradáveis, e estou a ganhar o meu dinheiro, independente do Estado, por isso sou, realmente, um homem livre".

O diretor assistente do Projeto Einstein, no Instituto de Tecnologia da Califórnia em Caltech, nos EUA, Ze'ev Rosenkrantz, disse que esta não era a primeira vez que Einstein alertava para o antissemitismo alemão, mas capturou o seu estado de espírito neste momento importante da sua vida.

Nesse mesmo ano de 1922, Einstein recebeu o prémio Nobel da Física.

Einstein viria a renunciar à cidadania em alemã em 1933, depois de Hitler se tornar chanceler.

O físico foi viver para os EUA, onde permaneceu até à sua morte, em 1955.