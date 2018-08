Cartas, encomendas e uma cadeira de rodas: oito anos depois, o correio chegou a Jericó

Hoje às 19:01 Facebook

Twitter

Encomendas, cartas e até uma cadeira de rodas fazem parte das dez toneladas de objetos enviados por correio e que estavam bloqueados na Jordânia, desde 2010, por Israel. Esta semana, os serviços postais de Jericó, na Cisjordânia, finalmente receberam o correio e preparam agora a distribuição de oito anos de envios.

Com a chegada das dez toneladas de correio - que estavam bloqueados na Jordânia, por motivos "administrativos ou de segurança" - , os serviços postais de Jericó estão agora a braços com uma tarefa que deverá demorar, pelo menos, duas semanas a completar: entregar as cartas e encomendas aos destinatários.

Entre os objetos retidos e agora entregues na sequência de "um acordo único", estão simples cartas, mas também encomendas, compras online e medicamentos. "Há uns dias, Israel autorizou mais de dez toneladas de encomendas postais bloqueadas na Jordânia", explicou à agência France Presse Ramadan Ghazawi, responsável do centro postal de Jericó.

O acordo de entrega do correio faz parte das medidas para amenizar as relações entre Israel e a Palestina e já estava assinado desde 2016, apesar de ainda não ter sido completamente implementado. Segundo revela a "France 24", ainda há cartas e encomendas por entregar aos destinatários.

Recorde-se que a Cisjordânia é um território ocupado por Israel, que tem poder discricionário para travar a entrada de bens