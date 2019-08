Cartel mexicano pendura 19 cadáveres numa ponte

Hoje às 10:52 Facebook

O conflito entre cartéis de droga mexicanos produziu mais um espectáculo macabro, ao deixar 19 cadáveres pendurados numa ponte de uma cidade a oeste da Cidade do México.

Os corpos, mutilados e seminus, foram pendurados numa ponte na cidade de Uruapan, a cerca de 400 quilómetros da Cidade do México, capital mexicana. Os crimes foram reclamado pelos líderes do cartel "Jalisco New Generation" (CJNG), que deixaram uma grande faixa branca ao lado dos corpos.

"Pessoas amorosas, continuem com as vossas rotinas", podia ler-se numa das faixas marcadas com as iniciais do grupo. Além dos cadáveres pendurados na ponte, as autoridades encontraram ainda dez outros corpos em dois locais nas proximidades, explica o jornal britânico "The Guardian".

Conflito entre rivais na origem da violência

O procurador-geral do Estado de Michoacán, Adrián Lópes Solís, acredita que na origem dos crimes estará o conflito entre cartéis rivais que lutam pelo controlo de droga naquela região. As autoridades nacionais enviaram para o local elementos do exército para investigar os crimes e tentar capturar os responsáveis pelas mortes.

Na região há três cartéis em particular que centram a atenção das autoridades. Além do CJNG, a luta pelo controlo do tráfico de droga na região envolve ainda os Knight Templar e o cartel Las Viagras.

Só no ano passo, as autoridades mexicanas registaram cerca de 36 mil assassinatos com origem na luta entre cartéis de droga.

O CJNG tornou-se particularmente notório nos últimos meses, registando violentos confrontos com as autoridades.