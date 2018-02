Casa Branca sob forte segurança após veículo ter embatido em barreira de segurança

Ontem às 22:04 Facebook

A Casa Branca está hoje sujeita a um forte perímetro de segurança, depois de um veículo ligeiro de passageiros ter chocado contra uma barreira de segurança, anunciaram os serviços secretos.

Os serviços secretos norte-americanos esclarecem, na sua conta na rede social "Twitter", que o veículo "não ultrapassou a barreira de segurança do complexo da Casa Branca" e acrescentam que a motorista do veículo foi "imediatamente detido".

Segundo a CNN, trata-se de uma mulher com problemas mentais, já conhecida pela força encarregada de proteger o presidente dos EUA.

No Casa Branca decorria a receção do Presidente Donald Trump ao primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, que permanecerá no edifício enquanto o incidente está a ser investigado.

Os Serviços Secretos adiantam que nenhum agente policial foi ferido no incidente.