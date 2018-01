Casa circular do arquiteto Lloyd Wright à venda por 2,70 milhões

Ontem às 23:46 Facebook

A casa circular do reputado arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright, nas montanhas do Arizona, encontra-se à venda por 3,25 milhões de dólares (2,70 milhões de euros), anunciou a empresa encarregada da venda do imóvel.

Último legado de Wright (1867-1959), a casa, conhecida como "Norman Lykes Home", tem 287,9 metros quadrados e a venda contempla também o recheio, como referiu a empresa de The Agency, em comunicado.

Wright começou a desenhar a casa algum tempo antes da sua morte, em 1959, concebendo uma estrutura de círculos concêntricos, janelas redondas e paredes curvas que seguem as formas da montanha de Arizona onde está erigida

A conceção circular assemelha-se ao Museu Guggenheim de Nova Iorque, desenhado por Frank Llyod Wright no final da sua vida.

John Rattenbury, discípulo de Wright, terminou o projeto de arquitetura da "Norman Lykes Home" em 1967.

A casa circular, um dos mais de mil edifícios concebidos pelo arquiteto em todo o mundo, foi desenhada para Norman e Aimee Lykes (venderam o imóvel há duas décadas) e foi o último projeto de vivenda da autoria de Wright.

"É uma casa incrível e uma das 14 em círculo desenhadas por Wright", indicou Jack Luciano, da empresa The Agency, enquanto Julie Franks, filha da última proprietária da histórica vivenda, afirmou que o imóvel "foi desenhado no leito da morte do arquiteto exclusivamente para Norman, foi a última visão de Wright".