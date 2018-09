Casal abastado retira sémen de filho morto para gerar um neto e herdeiro

Hoje às 12:28 Facebook

Um casal britânico endinheirado retirou uma amostra de sémen do cadáver do filho para gerar um neto e herdeiro. O caso está a gerar um grande debate sobre os limites da ética no Reino Unido.

O casal, que não foi identificado, ficou destroçado ao tomar conhecimento da morte do único filho, aos 26 anos, num acidente de mota. O corpo esteve desaparecido durante dois dias, até que foi encontrado.

Sem consentimento prévio do filho, necessário, e por escrito, segundo a legislação britânica, o casal pediu ajuda a um urologista, que retirou uma amostra de sémen, que permanece vivo até três dias após a morte, para poderem gerar um herdeiro, recorrendo a uma barriga de aluguer.

O sémen foi enviado para o Estados Unidos, para a clínica especialista em fertilidade La Jolla. David Smotrich decidiu ajudar o casal e usou uma técnica de seleção de género, proibida na generalidade dos países do mundo, para escolher o sexo do bebé.

A criança foi gerada através de uma barriga de aluguer, por um óvulo doado por uma mulher escolhida segundo as instruções da mãe do falecido. O menino tem agora três anos e está a ser criado pelos avós, que assistiram ao parto, em 2015.

Após serem nomeados tutores legais da criança, regressaram ao Reino Unido. O processo que custou cerca de 110 mil euros.

"O casal tinha perdido o filho na mais trágica das circunstâncias. Queriam desesperadamente um herdeiro e um neto e foi um privilégio ajudá-los", disse David Smotrich, citado pela imprensa britânica.

Aquele especialista, o primeiro a ajudar um casal do mesmo sexo a fecundar um bebé "in vitro", em 1997, reconheceu que "produzir um bebé a a partir do sémen de um morto é bastante raro", mas que já tinha acontecido. "Tê-lo-ei feito umas cinco vezes", disse.