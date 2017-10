Casal canibal tinha carne humana e de cão e gato no congelador

Hoje às 16:14 Facebook

Um casal russo, acusado de matar e praticar atos de canibalismo com 30 pessoas, mantinha restos mortais de pessoas, cães e gatos no congelador, segundo resultados recentes de exames forenses.

Dmitry Baksheev, de 35 anos, e Natalia Baksheeva, de 42, foram detidos no fim de setembro, em Krasnodar (sudoeste da Rússia), pela morte de uma mulher, cujo corpo foi encontrado desmembrado próximo do local de residência dos arguidos.

Elena Vashrusheva, de 35 anos, terá sido a última de mais de 30 vítimas a sofrer nas mãos do casal, que confessou os crimes.

A polícia russa detetou ainda, no apartamento e telemóveis do casal, várias fotografias e vídeos com conteúdo canibal: imagens de partes de corpos desmembrados e cabeças cortadas.

Com o decorrer da investigação, as autoridades descobriram ainda que Natalia e Dmitry armazenavam restos de carne humana - do corpo da última vítima - dentro de frascos, armazenados no frigorífico e no congelador de casa.

Os exames forenses revelaram, esta semana, que além de carne humana, o casal armazenava ainda carne de cão e gato em embalagens plásticas.

Uma fotografia, datada de 1999, e encontrada pela polícia nos pertences dos arguidos, parecia mostrar uma cabeça - humana ou animal - em cima de um prato de servir decorado com laranjas.

Segundo as autoridades russas, os assassinatos terão ocorrido há cerca de duas décadas.