Casal Clinton vai fazer digressão nos EUA

O casal Clinton anunciou esta segunda-feira o lançamento de uma digressão, realizando uma série de conversas apelidadas de "Uma noite com o presidente Bill Clinton e com a ex-secretária de Estado Hillary Rodham Clinton".

Nessa digressão, Hillary e Bill Clinton visitarão quatro cidades em 2018 e nove em 2019, nos Estados Unidos da América.

A série de conferências será produzida pela Live Nation, a empresa que promoveu o livro de memórias de Michelle Obama (mulher do Presidente Barack), "Becoming", tendo também tido a seu cargo digressões dos artistas Beyoncé, Taylor Swift e Bruno Mars.

Responsáveis da Live Nation explicam que o casal Clinton realizará conversas conjuntas nesses eventos e promete que eles compartilharão "histórias e casos inspiradores que moldaram as suas carreiras históricas no serviço público", bem como relatos de "alguns dos mais impactantes momentos da história moderna".

A primeira conversa de Hillary e Bill Clinton acontecerá em Las Vegas, no próximo dia 18 de novembro, numa sala de teatro com 5.200 lugares.

Recentemente, tinha sido anunciado que a ex-secretária de Estado será a personagem de uma peça da Broadway, intitulada "Hillary and Clinton", que estreará no próximo ano, retratando uma noite em que uma candidata presidencial chamada Hillary Clinton pede ajuda ao marido, perante as dificuldades de uma eleição no Estado do Iowa.

Também recentemente, o casal Clinton foi uma das atrações do festival de cerveja Oktober Fest, em Munique, na Alemanha, onde compareceram, ele vestido com um traje tradicional bávaro e ela no seu tradicional vestido de marca.