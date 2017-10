Casal norte-americano adota sete irmãos

Marta Almeida Fernandes Hoje às 17:25, atualizado às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Maria, Elizabet, Guillermo, Jason, Kristina, Katerin e James são os sete irmãos que foram adotados por uma família norte-americana da Georgia.

Jessaka e Josh Clark casaram em 2012 e sempre tiveram o desejo de ter uma família numerosa e adotar crianças. Essa vontade aumentou mesmo quando, após inúmeras tentativas, lhes foi dito que não conseguiriam ter filhos biológicos. No entanto, Jessaka engravidou sete meses depois do casamento.

E foi já depois do nascimento do primeiro filho, Noah, agora com 3 anos de idade, que o casal decidiu adotar crianças. Assim, em 2016, conheceram os sete irmãos que procuravam uma família e a vontade de as adotar foi imediata.

Os sete irmãos mudaram-se para casa do casal em abril do mesmo ano para começar a adaptação ao processo de adoção. Em maio de 2017, o processo foi finalizado e Jessaka e Josh Clark passaram, legalmente, a ser pais de oito crianças.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Recentemente, o casal descobriu que os sete irmãos têm uma outra irmã bebé, que está no mesmo orfanato.

"A irmã deles é considerada um caso à parte, ainda não descobrimos porque, mas estamos a fazer de tudo para conseguirmos informações. O nosso objetivo é manter todos os irmãos juntos e como parte da nossa família", afirma Jessaka Clark.

O casal teve, entretanto, o segundo filho biológico e continua a tentar avançar com o processo de adoção da bebé.