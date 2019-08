Casal detido após a morte de dois filhos bebés com fraturas no crânio e costelas

JN Hoje às 10:31 Facebook

Omar morreu em janeiro de 2018. Dylan morreu em junho passado. Tinham ambos quatro meses e apresentavam múltiplas fraturas. Os pais foram detidos, em Albacete, Espanha.

German, de 28 anos, e Aroha, de 27, perderam os seus dois filhos: primeiro, Omar devido a uma fratura do crânio e depois Dylan, com várias costelas partidas.

Se o primeiro caso já levantou suspeitas, quando ocorreu a morte do segundo bebé o casal de Caudete, localidade de Albacet, foi detido.

Omar morreu a 23 de janeiro de 2018 no hospital de Albacete aos quatro meses de vida após vários dias internado na unidade de cuidados intensivos, onde deu entrada com um traumatismo cranioencefálico que lhe provocou uma hemorragia cerebral fatal. Os pais não souberam explicar à Guardia Civil como é que o bebé tinha o crânio fraturado, "só disseram que o encontraram a chorar", segundo revelaram fontes policiais citadas pelo jornal "El Mundo". Foi aberta uma investigação por homicídio negligente, mas o casal continuou a sua vida normal.

Aroha voltou a engravidar e Dylan nasceu a 18 de fevereiro de 2019. Viveu exatamente o mesmo número de dias que o irmão: 131. Morreu a 29 de junho passado. Os pais chamaram os serviços de emergência e o bebé já estava morto quando chegaram à residência, suspeitando-se de um caso de morte súbita. Mas a autópsia revelou outra causa: o bebé de apenas quatro meses tinha várias costelas partidas que lhe provocaram a perfuração de um pulmão. Havia, inclusive, sinais de fraturas anteriores.

O caso passou de imediato para as mãos da Polícia Judicial da Guardia Civil de Albacete que deteve os pais dos dois bebés a 4 de julho. Estão em prisão preventiva.

A relação entre German e Aroha começou há quatro anos. Ele trabalhava numa empresa de jardinagem após um tempo desempregado e com contratos esporádicos. Ela estava atualmente desempregada. Eram os dois voluntários do serviço de proteção civil de Caudete. Os familiares garantem que o casal nunca consumiu drogas nem tem qualquer patologia mental que pudesse explicar uma eventual atitude violenta com os seus bebés.

"O meu cliente garante a sua inocência", afirma o advogado Joaquin Valiente, que representa German. Aroha também não sabe explicar o que aconteceu.