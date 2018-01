Casal encontra câmara escondida em quarto alugado no Airbnb

Hoje às 17:52, atualizado às 17:53 Facebook

Um casal de namorados foi surpreendido, na passada quinta-feira, depois ter alugado um apartamento de luxo na Ilha Porchat, em São Vicente, no litoral de São Paulo, Brasil. Os turistas descobriram uma câmara escondida no quarto em que se encontravam.

No momento em que se preparavam para dormir, aperceberam-se de pequenas luzes a piscar por trás de um espelho estrategicamente colocado no quarto. Quando foram verificar, deduziram do que se tratava e imediatamente deixaram o apartamento e apresentaram queixa na polícia.

Segundo o proprietário do apartamento, a câmara estava instalada por "motivos de segurança" e para garantir a tranquilidade de quem aluga o apartamento. O dispositivo foi entregue à polícia, que vai usar as imagens na investigação do caso.

Segundo o site UOL, o Airbnb afirmou que "leva a muito a sério as regras de uso da plataforma que são claras ao proibir câmaras em quartos ou casas de banho".

Assim que tomou conhecimento deste incidente, o Airbnb entrou em contacto com os hóspedes e pretende dar assistência ao casal, além disso, afirmou estar à disposição das autoridades para resolver o caso.