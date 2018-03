Casal encontra fotografia conjunta 11 anos antes de se conhecer

Hoje às 11:28 Facebook

Um casal chinês descobriu que já se tinha cruzado onze anos antes de se conhecer, através de uma fotografia tirada em 2000, na cidade de Qingdao, China.

Xue e Ye, casados há sete anos e com duas filhas, descobriram que já se tinham cruzado 11 anos de se conhecerem, através de uma fotografia tirada em frente a um monumento na Praça 4 de Maio, em Qingdao.

A descoberta foi feita pela mulher, que reparou que o marido, Ye, estava atrás dela numa fotografia antiga. Xue estava a acompanhar a mãe, que tinha sido operada, e Ye aproveitou uma excursão para visitar a cidade, refere o jornal "The Guardian".

"Quando vi a fotografia fiquei surpreendido e tive arrepios pelo corpo todo", disse Ye, que encontrou depois a sua fotografia.

Como qualquer boa coincidência, está história tornou-se viral e o casal pretende regressar à cidade onde se conheceu, agora com as duas filhas.

"Parece que Qingdao é uma cidade especial. Quando as crianças crescerem vamos voltar lá e a família vai tirar outra fotografia", referiu o marido.