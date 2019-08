Casal francês arrisca prisão após roubar areia da Sardenha

Hoje às 15:17 Facebook

Um casal francês, que foi apanhado com 40 quilos de areia da Sardenha no carro, arrisca uma pena de prisão que pode chegar aos seis anos.

O casal, de acordo com o que escreve a BBC, disse às autoridades que estava a levar a areia como uma lembrança e que não sabia que tinham cometido um crime. A areia da ilha da Sardenha é considerada um bem público pelas autoridades locais que reforçaram as leis depois de várias queixas dos habitantes locais.

Segundo escreve a BBC, o casal enfrenta uma pena de prisão que pode ir de um a seis anos pelo crime de roubo com a agravante de ser um bem público. Segundo uma lei de 2017, o comércio de areia, seixos e conchas provenientes da ilha é ilegal e punível com uma multa que pode ir até aos três mil euros.

A polícia descobriu a areia no interior de 14 garrafas de plástico, no carro onde seguia o casal. O material foi recolhido numa praia de Chia, na parte sul da ilha. Os dois preparavam-se para entrar num ferry com destino a Toulon, na França.

"As praias arenosas são uma das principais atrações da Sardenha. Há duas ameaças. Uma é a erosão, parcialmente natural e parcialmente induzida pelo aumento do nível da água do mar motivado pelas alterações climáticas. A outra é o roubo de areia pelos turistas", disse, à BBC, Pierluigi Cocco, cientista ambiental que vive naquela ilha.

A areia roubada é muitas vezes colocada à venda em sites de leilões.