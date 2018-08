Casal francês matou ama dos filhos em Londres

24 Maio 2018 às 16:21 Facebook

Um casal francês residente em Londres foi, esta quarta-feira, considerado culpado da morte da sua ama, também de nacionalidade francesa, bem como por terem queimado o corpo no quintal, com a sentença a ser divulgada no dia 26 de junho.

Sabrina Kouider, 35 anos, e Ouissem Medouni, 40 anos, foram considerados culpados após seis dias de deliberação pela morte de Sophie Lionnet.

Segundo o ministério público, o casal acreditava que a ama, 21 anos, mantinha uma relação amorosa com um antigo namorado de Kouider, razão pela qual torturaram Lionnet antes de a matar.

O antigo namorado de Kouider, Mark Walton, membro fundador da banda irlandesa Boyzone e atualmente produtor musical em Los Angeles, disse ao tribunal que a sua relação de dois anos foi a "mais turbulenta" que alguma vez teve, acrescentando que Sabrina Kouider "perdia a cabeça por trivialidades".

Ambos os acusados admitiram ter atirado em conjunto o corpo da ama para uma fogueira no quintal da casa, no sudoeste de Londres, mas negaram a acusação de homicídio, cada um culpando o outro pela morte de Lionnet.

Quando os bombeiros foram chamados pelos vizinhos, devido ao cheiro libertado pelo fumo, Medouni alegou que os restos carbonizados pertenciam a uma ovelha.