Casal francês impedido de dar nome de rapaz à filha

Hoje às 12:58 Facebook

Twitter

Um casal francês terá sido reportado às autoridades por ter decidido chamar a sua filha recém-nascida de Liam, um nome tradicionalmente masculino.

Os promotores de justiça afirmam que o nome "poderia criar um risco de confusão de género". Seria portanto "contrário ao interesse da criança", o que a "poderia prejudicar nas suas relações sociais" e, por este motivo, levaram o caso até ao tribunal.

Os pais da bebé, que moram em Brittany, terão sido aconselhados, segundo o jornal "The Independent", a darem "um nome mais feminino" à filha, mas estão a contestar judicialmente a decisão.

A data do julgamento ainda vai ser confirmada.

Em França, até 1993, de acordo com o "The Independent", os pais tinham de escolher o nome dos filhos de entre os vários que constavam numa lista fornecida pelas autoridades. Atualmente, apesar de uma maior flexibilidade, as autoridades daquele país ainda podem rejeitar alguns nomes que considerem que não respeitam os interesses das crianças.

Este não é o primeiro caso de pais franceses que são proibidos de dar o nome que querem aos filhos. Houve nomes já recusados, como Manhattan, Nutella, Strawberry, Deamon, Derc'hen, devido ao apóstrofo, e Fañch, por causa do til na letra "n".

Em vários países ocidentais, está a tornar-se comum dar aos filhos "nomes unissexo", como Alex, Bailey, River e Charlie, mas no caso francês, é hábito haver uma versão feminina e masculina de cada um.