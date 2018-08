Casal idoso estaciona Ford Fiesta e demora cinco dias a encontrá-lo

23 Maio 2018 às 17:07 Facebook

Um casal de idosos ingleses estacionou o carro perto do Hospital de Cheltenham e demorou cinco dias para o encontrar.

Emmanuel Elliot, de 81 anos, e a companheira Hilda Farmer, de 79, deixaram o carro estacionado quando foram ao hospital. Mas, ao saírem da consulta, não se lembraram do local onde o deixaram.

O carro foi encontrado na terça-feira, cinco dias depois de o terem estacionado, a 300 metros do hospital, e tinha três multas de estacionamento.

"Já tinham passado cinco dias desde o momento em que o estacionei. Espero ainda saber como se conduz", contou Emmanuel Elliott, à "BBC".

O carro foi encontrado depois de a neta ter publicado o caso nas redes sociais. A família também colocou um anúncio a oferecer mais de cem euros para quem prestasse informações sobre a localização do veículo. De acordo com o "Heart Gloucestershire News", a pessoa que encontrou o carro não vai reclamar o dinheiro.

Responsáveis pela câmara municipal de Cheltenham já reagiram à notícia depois de várias pessoas terem pedido para as multas do casal serem anuladas. "Vamos olhar para o caso de uma forma simpática tendo em conta as circunstâncias", disse um porta-voz do município.