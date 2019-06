Casal lésbico espancado em autocarro de Londres por recusar beijar-se

Hoje às 14:56 Facebook

Um casal de mulheres foi brutalmente espancado por um grupo de homens, dentro de um autocarro, em Londres, Inglaterra. As vítimas falam num ataque "machista, misógino e homofóbico". Foram detidos suspeitos.

O episódio, ocorrido na quarta-feira passada, foi denunciado por uma das vítimas numa extensa publicação de Facebook. Melania Geymonat, de 28 anos, e a namorada, Chris, tinham acabado de entrar num autocarro noturno, com destino a Camden Town, quando começaram a ser assediadas por um grupo de pelo menos quatro homens, que perceberam que as mulheres eram um casal.

"Começaram a comportar-se como arruaceiros, exigindo que nos beijássemos para que pudessem assistir, chamando-nos lésbicas e descrevendo posições sexuais", relatou Melania, que, na sequência do comportamento dos indivíduos, decidiu fazer várias piadas "para tentar acalmar os ânimos".

"A Chris até fingiu que estava doente, mas eles continuaram a incomodar-nos, a atirar-nos moedas e a tornarem-se cada vez mais eufóricos em relação a nós", continuou, acrescentando que, a dada altura, a namorada estava "no meio do autocarro a lutar contra eles". Quando Melania interveio, Chris já estava com a cara a sangrar e a sofrer agressões de três dos homens.

"Quando dei conta, estavam a bater em mim. Fiquei tonta ao ver o meu sangue e caí para trás. Não me lembro se perdi ou não a consciência. De repente, o autocarro parou, a Polícia estava lá e eu estava a sangrar toda".

As vítimas, que acusam o grupo de ainda ter roubado um telemóvel e uma mala, foram depois encaminhadas para o hospital.

Ao programa "The World at One", da BBC Radio 4, Melania disse que sempre sofreu "muita violência verbal", mas que nunca tinha sido fisicamente agredida por causa da orientação sexual como desta vez.

A Polícia Metropolitana de Londres (Scotland Yard) está a investigar o caso e conta com a análise das imagens de videovigilância do autocarro, adianta a BBC. As autoridades adiantaram, entretanto, que já foram efetuadas detenções.

O autarca de Londres, Sadiq Khan, descreveu o ataque como "nojento" e "misógino" e o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, considerou-o "absolutamente chocante".