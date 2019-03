Casal mantinha idosos em "casa dos horrores" em Espanha

Hoje às 19:55, atualizado às 21:24 Facebook

Dois idosos foram resgatados de uma "casa dos horrores" em Chiclana de la Frontera, sul de Espanha, onde eram mantidos em condições desumanas e espoliados. Outros cinco morreram.

A operação da Guardia Civil de Cádis culminou na detenção de um casal cubano-alemão. Segundo as autoridades espanholas, os suspeitos conquistavam a confiança dos idosos para poderem roubá-los. Fazendo-se passar por "cuidadores de saúde", os drogavam os idosos e alimentavam-nos por uma sonda, pelo nariz.

Os dois resgatados, de nacionalidade alemã e holandesa e com idades desconhecidas, foram encontrados em péssimas condições, trancados em quartos separados. Foram encaminhados para um centro médico, onde o estado de saúde de ambos melhorou significativamente.

Além do casal, foram detidos quatro suspeitos e investigados outros nove, todos com ligações à "casa dos horrores". O grupo terá roubado mais de 1,8 milhões de euros a cinco vítimas ao longo de quatro anos.

A investigação foi iniciada depois de as autoridades alemãs terem entrado em contacto com as espanholas a respeito do desaparecimento de Maria Babes, uma alemã abastada com 101 anos. As suspeitas agravaram-se depois de a idosa se ter mudado sozinha para Tenerife, nas Canárias, e deixar de dar notícias.

Maria Babes foi encontrada pela Guardia Civil num lar de idosos localizado na mesma cidade da "casa dos horrores", onde deu entrada com problemas de saúde depois de passar por vários hospitais.

Segundo a investigação, Maria Babes tinha mais de 162 mil euros na conta bancária em outubro. Depois de o casal aparecer, ficou com cerca de 300 euros, além de ter "vendido" a casa em Tenerife, sem receber nada por ela. Disseram também que a idosa assinou vários documentos, enquanto esteve internada em estado grave, concedendo poder absoluto aos falsos cuidadores e nomeando-os seus herdeiros.

Antes de as autoridades capturarem o casal, este tinha ido procurar Maria Babes ao lar onde se encontrava para levá-la a passear. A idosa morreu cinco horas depois, o que intrigou os agentes: na manhã da sua morte tinha sido filmada em perfeito estado de saúde. O casal pediu a sua cremação com urgência, para evitar a autópsia.

As autoridades identificaram mais quatro pessoas que foram "cuidadas" pelos suspeitos e morreram de maneira suspeita, depois de terem visto desaparecer toda a sua fortuna.