Casal morre ao tirar selfie em Yosemite

Um casal natural da Índia, que morreu depois de cair de um penhasco em Yosemite, na Califórnia, estaria a tirar uma selfie no momento do acidente.

As autoridades daquele parque nacional encontraram os corpos de Vishnu Viswanath, com 29 anos, e de Meenakshi Moorthy, com 30 anos, na passada quinta-feira, a 245 metros do Taft Point, uma plataforma em que os visitantes podem caminhar e que não tem qualquer corrimão de proteção.

À Associated Press, o irmão de Vishnu, que trabalhava como engenheiro informático para a Cisco, explicou que a queda aconteceu quando o casal se preparava para fazer uma selfie. Os visitantes do parque encontraram uma câmara fotográfica naquele famoso ponto do parque e alertam as autoridades, que acabaram por descobrir os corpos e tiveram que usar helicópteros para os retirar do local.

Numa estranha coincidência, um homem que estava a fazer uma caminhada naquele local fotografou Meenakshi momentos antes da queda fatal. "Ela estava muito perto da borda, mas parecia estar tudo bem", disse Sean Matteson, o autor da foto, ao "The Guardian". "Eu nunca iria para aquele local, mas ela parecia confortável", explicou.

De acordo com o jornal britânico, o funeral vai realizar-se nos EUA, já que os corpos não estavam em condições para serem transportados para a Índia. Um responsável do parque de Yosemite garantiu que as equipas de segurança estão a investigar o caso.