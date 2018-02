Casal tinha casa "secreta" escondida atrás de portão de garagem

Hoje às 12:43 Facebook

Twitter

Um casal foi multado, esta semana, em Blaby, Inglaterra, após ter utilizado uma porta de garagem falsa e uma vedação para esconder uma habitação não legalizada. A violação dos regulamentos foi detetada em outubro de 2015.

Reeta Herzallah e Hamdi Almasri tentaram deliberadamente esconder a casa e foram condenados a pagar cerca de 2000 libras (cerca de 2245 euros) cada um. Segundo as autoridades, o casal tinha um acesso não autorizado a uma via de trânsito e bloqueou espaços de estacionamento.

O casal tentou um pedido de legalização em 2016, mas este foi rejeitado.

As autoridades de Blaby referem que as ações do casal foram "inaceitáveis". "A mensagem deste caso é clara. Se você infringir os regulamentos e nos ignorar, não iremos embora.", disse a responsável pelo caso.

A garagem será restaurada e utilizada para o seu antigo uso, refere o jornal britânico "The Guardian".