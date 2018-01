Casal Turpin proibido de contactar filhos até 2021

Hoje às 19:53 Facebook

Os norte-americanos Louise e David Turpin, acusados de torturarem e manterem em cativeiro os 13 filhos, em casa, na cidade californiana de Perris, estão proibidos de contactarem as vítimas pelos próximos três anos.

A ordem de afastamento foi imposta esta quarta-feira por um juiz da Califórnia, num tribunal em Riverside, numa sessão onde estiveram presentes os arguidos, acusados de dezenas de crimes de tortura e abusos de menores.

Tanto Louise, de 49 anos, como David, de 56, ficam impedidos de se aproximarem a menos de 100 metros dos filhos, com quem não podem falar, nem pessoalmente, nem com recurso a qualquer equipamento tecnológico durante os próximos três anos. Telefones e tablets de fora, o único contacto que os Turpin poderão manter com os filhos - que têm entre dois e 29 anos - vai ser feito através dos advogados, adianta o britânico "The Independent".

As vítimas - que foram resgatadas depois de uma das jovens conseguir fugir de casa e lançar o alerta às autoridades - continuam a recuperar no hospital. Segundo avançou a estação norte-americana CBS News, no fim de semana, todos os irmãos terão uma deficiência cognitiva.

Os Turpin continuam a negar todos os crimes.