Casal usou sem-abrigo e lucrou 300 mil euros em campanha solidária falsa

Tinha tudo para ser uma daquelas histórias que fica como um exemplo da solidariedade, mas tornou-se num caso de polícia. Um sem-abrigo ajudou uma mulher aflita, dando-lhe o único dinheiro que tinha. O caso rendeu cerca de 350 mil euros numa campanha online. Agora estão todos a ser investigados e acusados de burla.

Há cerca de um ano, a história de um sem-abrigo solidário ficou bastante famosa nos EUA e correu Mundo. Johnny Bobbit, que vive em Filadélfia, conheceu Kate McClure por acaso. A mulher ficou sem gasolina no carro e o homem ajudou-a, dando-lhe os últimos 20 dólares que tinha para que Kate conseguisse regressar a casa em segurança.

Poucos dias depois, Kate e o marido, Mark D' Amico, partilharam a história nas redes sociais e criaram uma campanha para angariar fundos de forma a ajudar o sem-abrigo. Os internautas foram contagiados pelo alegado gesto de solidariedade do sem-abrigo e o casal conseguiu juntar mais de 300 mil euros.

No entanto, nada disto foi verdade. Foi tudo orquestrado pela tripla, tal como explicado, na quinta-feira, pelo procurador Scott Coffina, numa conferência de imprensa. "É uma mentira premeditada", disse.

A investigação envolveu a análise de mais de 60 mil mensagens de texto, mas a principal pista é uma mensagem enviada uma hora antes da angariação de fundos ter sido criada. Um amigo de Mark questionou o homem se a campanha tinha sido orquestrada. "Tive que fazer alguma coisa para as pessoas se sentirem mal", respondeu Mark.

Segundo a imprensa norte-americana, os três conheceram-se um mês antes de a campanha ter sido criada. Bobbit costumava estar numa passagem subterrânea junto ao Casino SugarHouse, em Fishtown. O casal frequentava regularmente esse estaelecimento e terá sido nesse local que os três se cruzaram pela primeira vez.

A forma como os três organizaram a burla ainda não é conhecida, mas os investigadores não têm dúvidas de que foi tudo planeado para se aproveitarem da boa vontade das pessoas. Em conferência de Imprensa, o procurador anunciou que os três incorrem numa pena de prisão que pode ir dos cinco aos dez anos.

O casal gastou grande parte do dinheiro em viagens, na compra de um carro, joias e apostas no casino, utilizando ainda cerca de oito mil euros para abater dívidas de familiares. A história ganha ainda contornos mais insólitos, uma vez que Johnny Bobbit queixou-se às autoridades de não ter recebido a sua parte deste acordo.

Em agosto, o jornal "Philly Voice" explicava que o tribunal tinha ordenado ao casal que desse uma parte do dinheiro ao sem-abrigo. Mark e Kate foram a um programa televisivo da NBC defender-se das acusações do homem, afirmando que este tinha usado a parte do dinheiro em droga.

Se o homem não se tivesse queixado do casal, os três poderiam ter escapado? "Há uma grande probabilidade de isso poder ter acontecido", garantiu o procurador, que acrescentou: "Eles publicaram uma história que enganou muita gente".

A "Go Fund Me", plataforma usada para a angariação de fundos, garantiu que vai devolver o dinheiro doado.