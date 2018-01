Casaram na segunda maior lixeira do Mundo

Ontem às 21:50 Facebook

O "Lixão das Estrutural", uma gigante lixeira a céu aberto a 15 quilómetros do centro de Brasília, no Brasil, encerrou este sábado, mas antes foi palco de uma cerimónia de casamento.

Deoclides Nascimento Brito e Valdineide dos Santos Teixeira conheceram-se em 2016 no "lixão", onde ambos eram catadores, o nome dado no Brasil aos trabalhadores que calcorreiam as montanhas de lixo para recolher materiais potencialmente recicláveis.

Com um tapete vermelho estendido num chão perante um altar onde antes estava uma pilha de lixo, os dois casaram, na última quinta-feira, na presença de família, amigos e outros trabalhadores, que também usavam o "lixão" como forma de subsistência.

"Foi amor à primeira vista", conta Valdineide aos jornalistas, quando recorda o momento em que conheceu o marido, durante um dia de trabalho. Quanto ao local inusitado para o enlace, a explicação é simples: "faz parte da nossa história", contou a mulher conhecida por "Joelma, a baiana da Estrutural".

"Quero que mesmo fechado, os amigos e todo mundo lembrem que aqui teve uma história de amor. O lugar faz parte de nossa vida", disse ao site G1.

O "Lixão da Estrutural" é maior lixeira da América Latina e a segunda maior do Mundo, tendo dado origem a um bairro de 45 mil pessoas, que viviam quase em exclusivo do recinto de depósito de lixo.