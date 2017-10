FMI pede fim rápido da "incerteza política" na Catalunha

Hoje às 13:26, atualizado às 13:27 Facebook

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, pediu para acabar rapidamente a "incerteza política" na Catalunha, porque pode afetar negativamente as finanças e recordou que a evolução económica de Espanha "foi uma história de êxito".

"O que sucede atualmente [na Catalunha] é algo que esperamos que se resolva entre os diferentes atores. Trata-se de um assunto espanhol e que diz respeito à Espanha", disse Christine Lagarde numa entrevista divulgada pelo canal de televisão France 24.

E prosseguiu: "A incerteza nunca foi propícia para a estabilidade financeira, o crescimento e o investimento".

Christine Lagarde não quis fazer apreciações sobre o processo político na Catalunha, tendo apenas referido que ambas as partes devem contribuir para "acabar com as incertezas".

A diretora-geral do FMI referiu ainda que a evolução da economia espanhola é "uma história de sucesso", graças às reformas e à "determinação" do seu Governo para "ir ao fundo" dos problemas.

"É evidente que Espanha tem recebido muito investimento estrangeiro", salientou.

O FMI já se tinha pronunciado este mês sobre a crise na Catalunha e tinha pedido a ambas as partes "diálogo" e para "não atuarem de forma precipitada" para evitar impactos negativos na economia.